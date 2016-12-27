مارفيك يعلن القائمة الجمعة القادم .. الأخضر يعسكر في أبوظبي ويواجه سلوفينيا وكمبوديا وديا

الرياض- البلاد

حددت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم الجمعة القادم موعداً للإعلان عن قائمة المنتخب المختارة من قبل المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي سيقام في الفترة ٥ – ١٥ من شهر يناير ٢٠١٧ م في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي “،

ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ م ،

وسيتضمن المعسكر خوض المنتخب الوطني مواجهتين وديتين؛ الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا و الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه ،

هذا وسيكون تجمع اللاعبين للمعسكر مباشرة في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” .