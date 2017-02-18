مارق:ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

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جدة – البلاد

أكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق, أن ملتقى مكة الثقافي لن يكون مجرد لقاء ثقافي سنوي دائم بل ملتقى للإبداع والابتكار بأفكاره وأعماله ومنتجاته, الذي يعكس ماعليه السعوديين ومايجب أن يكونوا عليه .

وقال الدكتور مارق خلال مشاركته في ملتقى أرامكو الثاني للتطوع ” إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, تقتضي أن يكون ملتقى للإبداع والابتكار والتميز بأشكاله ثقافياً وعلمياً من خلال كل ما يقدم فيه من أعمال ومبادرات، لذلك نحن نسميه ملتقى الابداع والابتكار ونرغب أن يكون كذلك, وهو ما نريد أن يظهر عليه المواطن السعودي بإبداعه وأفكاره وتميزه”.

وأضاف تلقينا أعداداً كبيرة من المبادرات حيث جرى الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر، ولدينا حالياً أكثر من 235 مبادرة مُقدّمة من 60 جهة حكومية وخاصة اختيرت بعناية ، حيث استشعرت ردود الأفعال الجيدة والتفاعل معها”, مشيراً إلى أن دور أمانة ملتقى مكة الثقافي يتمثل في دعم هذه المبادرات، وتنفيذها يُترك للجهات المشاركة في تقدم إبداعها.

وأبان أن الباب مفتوح أمام المبادرات الفردية للراغبين في المشاركة بملتقى مكة الثقافي بما ينسجم مع شعاره “كيف نكون قدوة”, مشيراً إلى أنه يُمكن لأي شخص التواصل مع الملتقى بالأفكار والمقترحات وحتى الانتقادات عبر مختلف قنوات التواصل التي ترحب بذلك على مدار الساعة, عادا أرامكو أول قطاع سعودي أدخَل فكرة التطوع إلى البلاد.

ولفت الدكتور مارق الانتباه إلى أن معظم المشاركين في ملتقى مكة الثقافي هم متطوعين في الميدان والفعاليات، وأن هناك مشاركات فاعلة للسيدات في برامج الملتقى.