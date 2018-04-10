تكنولوجيا

مارك زوكربيرج يجتمع مع مشرعين أمريكيين قبل جلسته في الكونجرس الأمريكي

كتبه امينة حسنيaccess_time24 / رجب / 1439 هـ      10 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قال مساعدان بالكونجرس الأمريكي إن مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سيعقد اجتماعات مع بعض المشرعين الأمريكيين يوم الاثنين قبل يوم من حضوره جلسات استماع في الكونجرس بشأن استخدام شركة للاستشارات السياسية لبيانات العملاء.

وقال المساعدان، بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما لأن الاجتماعات غير معلنة، إن الاجتماعات المزمعة ستجرى في مبنى الكونجرس.

ومن المتوقع أن تستمر بعد ظهر يوم الاثنين وتشمل بعض المشرعين من لجان سيدلي زوكربرج بشهادته أمامها.

وامتنعت شركة فيسبوك عن التعليق.

ومن المقرر أن يمثل زوكربرج أمام جلسة استماع مشتركة للجنتي القضاء والتجارة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وتعرضت شركة فيسبوك لانتقادات في الأسابيع الأخيرة بعد أن قالت إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليونا من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة.

ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وقال متحدث باسم فيسبوك يوم الأحد إن الشركة تخطط للبدء في إبلاغ المستخدمين المتضررين اليوم الاثنين.

امينة حسني

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