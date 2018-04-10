مارك زوكربيرج يجتمع مع مشرعين أمريكيين قبل جلسته في الكونجرس الأمريكي

قال مساعدان بالكونجرس الأمريكي إن مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك سيعقد اجتماعات مع بعض المشرعين الأمريكيين يوم الاثنين قبل يوم من حضوره جلسات استماع في الكونجرس بشأن استخدام شركة للاستشارات السياسية لبيانات العملاء.

وقال المساعدان، بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما لأن الاجتماعات غير معلنة، إن الاجتماعات المزمعة ستجرى في مبنى الكونجرس.

ومن المتوقع أن تستمر بعد ظهر يوم الاثنين وتشمل بعض المشرعين من لجان سيدلي زوكربرج بشهادته أمامها.

وامتنعت شركة فيسبوك عن التعليق.

ومن المقرر أن يمثل زوكربرج أمام جلسة استماع مشتركة للجنتي القضاء والتجارة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وتعرضت شركة فيسبوك لانتقادات في الأسابيع الأخيرة بعد أن قالت إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليونا من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة.

ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وقال متحدث باسم فيسبوك يوم الأحد إن الشركة تخطط للبدء في إبلاغ المستخدمين المتضررين اليوم الاثنين.