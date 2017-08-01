مازدا يواجه البنك الأول في نهائي بطولة صيف (جدة٣٨ ) لكرة القدم

جدة ـــ البلاد

يسدل الستار مساء اليوم ، على فعاليات بطولة مازدا الثانية عشرة لكرة القدم، والتي حظيت برعاية الحاج حسين على رضا وشركاه المحدودة، وتأتي تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، وذلك ضمن فعاليات صيف “جدة ٣٨”، بإقامة اللقاء النهائي الذي سيجمع فريق شركة مازدا بنظيره البنك الأول على ملاعب فاير بول بحي المحمدية. وسيرعى نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المحامي وليد عبد الرزاق معاذ نهائي البطولة التي شارك فيها (١٦ فريقا)، وحملت شعار “للوطن وبالوطن نكون”، وذلك بحضور كل من فهد نعمان مدير التدريب في شركة مازدا، ومحمد الصفح مدير برنامج صندوق الفعاليات في غرفة جدة، ومدير عام البطولة فهد بوبشيت، وعدد من الشخصيات الرياضية. وسيسلّم المحامي وليد عبد الرزاق معاذ الفريق الفائز كأس البطولة، إلى جانب الميداليات الذهبية ومبلغ مالي، في حين سيتحصّل الخاسر على الميداليات الفضية، ومبلغ مالي، كما سيتم تسليم جائزة أفضل لاعب، وحارس، وهداف البطولة، واللعب النظيف، بالإضافة إلى جائزة الجمهور المثالي.

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