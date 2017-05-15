ماكرون يتسلم السلطة والشفرات النووية

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باريس – وكالات

تولى أصغر رؤساء فرنسا المنتخبين سنا، الوسطي إيمانويل ماكرون، الأحد، مهامه الرئاسية رسميا، الأحد، بعد أسبوع من فوزه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن. وبدأت مراسم تسليم السلطة في قصر الإليزيه في مراسم رسمية وتقليدية في العاصمة الفرنسية بحماية حوالي 1500 شرطي.

واستقبل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند الرئيس المنتخب أمام الإليزيه، قبل أن يعقدا لقاء على انفراد سلمه فيه شفرات السلاح النووي.

وتعهد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه، بالعمل على التغلب على الانقسامات في المجتمع التي ظهرت خلال حملة انتخابات الرئاسة والسعي لبناء فرنسا قوية واثقة من نفسها. وقال ماكرون البالغ من العمر 39 عاما “يجب التغلب على الانقسامات والتمزق في مجتمعنا”.

وقال ماكرون “العالم وأوروبا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فرنسا قوية تدافع بقوة عن الحرية والتضامن”.