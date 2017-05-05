ماكرون يتفوق على لوبان خلال مناظرة وغدا الحسم

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عواصم- وكالات

عزز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون موقعه كأوفر المرشحين حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية في مناظرة تلفزيونية حاسمة، اشتبك خلالها مع منافسته الرئيسية مارين لوبان.

وأظهر استطلاع فوري للرأي أن ماكرون، وهو وزير اقتصاد سابق لم يترشح مطلقاً لمناصب عامة، كان أكثر إقناعاً من منافسته زعيمة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان في هذه المناظرة التي جرت قبل أيام قليلة من موعد جولة الانتخابات الحاسمة في دورتها الثانية غدا الاحد السابع من مايو الجاري.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد أبحاث إيلاب بتكليف من قناة TV BFMTV، فإن مؤسس حركة “إلى الأمام” إيمانويل ماكرون تقدم أشواطا خلال المناظرة التلفزيونية مع منافسته زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” مارين لوبان قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

ووفقا للاستطلاع، فإن 63% من المشاهدين اعطوا الأفضلية لماكرون خلال المناظرة التلفزيونية، فيما رأى 34% منهم أن لوبان تفوقت على منافسها. و3% لم يقرروا بشأن هذه المسألة. وشملت الدراسة 1314 مشاركا، تم اختيارهم على أساس العينة.

كما فاز ماكرون في استطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة فيغارو بمشاركة 24300 ناخبا بنسبة 64% ، مقابل 36% لمنافسته لوبان .

وتبادل قطبا الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مرشحا حزب ” ِإلى الأمام” و”الجبهة الوطنية” ، الاتهامات خلال “المناظرة الحاسمة”، قبل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات. وهاجمت لوبان ماكرون ووصفته بـ “مرشح العولمة المتوحشة والحرب”، وبالرجل المصرفي الذي لم يتملك رؤية واضحة لمستقبل فرنسا، وقالت: “عندما كنت وزيرا للاقتصاد لم تقم بأي جهد لتحسين الاقتصاد بل على العكس تراجع اقتصادنا”.

من جانبه، شكر ماكرون غريمته على هجومها الكلامي، وقال” أنتِ لا تمثلين الديمقراطية المنفتحة.. ولم أنتظر أي شيء منك”، معتبرا أنها: “الوريثة الحقيقة للحزب اليميني المتطرف في فرنسا”.

وأوضح أنه يؤمن بفرنسا التعددية ولكنه لا يؤمن بفرنسا مارين لوبان، متهما إياها بسرد الأكاذيب التي “لن تنطلي على الشعب الفرنسي”. واعتبر أن لوبان تنتقد دائما دون تقديم اقتراحات.

وقالت لوبان إنّ “ماكرون هو مرشح العولمة المتوحشة والهشاشة والوحشية الاجتماعية وحرب الجميع ضد الجميع والتخريب الاقتصادي الذي يطاول خصوصاً مجموعاتنا الكبرى وتجزئة فرنسا من جانب المصالح الاقتصادية الكبرى”.

ورد ماكرون: “استراتيجيتكِ هي ترديد اكاذيب”. وأضاف في هذا النقاش الذي تابعه ملايين المشاهدين “إنّكِ وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود”.

وقالت لوبان “في أيّ حال فإنّ امرأةً ستقود فرنسا، أنا أو السيدة (انغيلا) ميركل”، وذلك بعد أن اتهمت ماكرون بأنه لا يفعل شيئاً دون مباركة من المستشارة الألمانية. وأضافت “لقد ذهبتَ لرؤية ميركل، لقد ذهبت تطلب مباركتها لأنك لست عازماً على فعل شيء دون موافقتها”، منددةً بـ”خضوع” مرشح حركة “إلى الأمام” للاتحاد الأوروبي.

لكن ماكرون ردّ قائلاً: “بالطبع أريد لفرنسا (علاقات) ندّية مع ألمانيا”، طالباً من منافسته التوقف عن إطلاق “هذه العبارات السخيفة”.ويسعى المرشحان إلى استمالة المترددين والراغبين في الامتناع عن التصويت، للفوز بانتخابات الأحد.