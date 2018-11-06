ماكرون يدعو لإنشاء جيش أوروبي بمعزل عن أمريكا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إنشاء ” جيش أوروبي” لحماية القارة العجوز في مواجهة التهديدات.

وقال ماكرون في حديث لإذاعة “أوروب 1” بثته الثلاثاء، “لن نستطيع حماية الأوروبيين، ما دمنا لا نمتلك جيشا أوروبيا حقيقيا”.

ولفت إلى التهديدات التي تشكلها روسيا على القارة الأوروبية

وأكد ضرورة أن تكون “أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها وبسيادية أكبر، دون الارتهان للولايات المتحدة”.

وحذر ماكرون من صعود الشعبوية والقومية المتشددة في أوروبا.

وأشار إلى احتمال تحقيق اليمين المتشدد فوزاً كبيراً في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في مايو/أيار

وشدد على ضرورة النضال ضد هذا الأمر.

ولفت ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبي مشروع من أجل السلام والتقدم، لا مثيل له في تاريخ العالم

معتبراً أن العالم يصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت.

ورأى أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الآونة الأخيرة، تشكل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا.