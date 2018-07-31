ماليزيا تجهز الأخضر الأولمبي لدورة جاكرتا

الرياض – البلاد

يقيم منتخبنا تحت 21 عاماً معسكراً إعدادياً في ماليزيا، يستمر حتى العاشر من شهر أغسطس القادم، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 المقرر انطلاقها في العاشر من شهر أغسطس.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري 24 لاعباً، وهم: محمد الربيعي، محمد البصاص، عبدالله حسون، فيصل دارسي، علي الأسمري، يوسف الحربي، عبدالرحمن غريب، أيمن الخليف، عبدالله مجرشي، نواف أبو عامر، سعد السلولي، وحمد الزبيدي، صالح الوحيمد، متعب الحماد، عبدالرحمن الدوسري، أمين بخاري، عون السلولي، ناصر العمران، نواف الحبشي، حسن أبو شرارة، هارون كمارا، عبدالله اليوسف، أنس زباني، عبدالإله العمري.

وسيجري لاعبو الأخضر مساء اليوم الثلاثاء حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، عقب تجمعهم في محافظة جدة خلال اليوم ذاته، على أن تغادر البعثة مساء غد إلى ماليزيا لإقامة المعسكر الإعدادي.

يذكر أن قرعة منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018قد وضعت المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في المجموعة (F) إلى جوار منتخبات كوريا الشمالية، وإيران، وميانمار.

وسيفتتح الأخضر مشاركته خلال الدورة في الخامس عشر من شهر أغسطس بلقاء منتخب إيران، في حين سيلاقي منتخب ميانمار في السابع عشر من الشهر ذاته، وفي العشرين من شهر أغسطس سيواجه منتخب كوريا الشمالية في ختام دور المجموعات.