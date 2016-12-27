ماهي أهم التطبيقات السعودية التي ظهرت في عام 2016…!؟

لا شك أننا كل يوم لدينا ما هو جديد في عالم تطبيقات الهواتف الذكية عالمياً ومحلياً.

لأن العالم كل أصبح يعتمد بشكل كبير علي الهواتف الذكية بسبب ما تقدمه لنا من خدمات وهذه الخدمات تتمثل في التطبيقات .

حيث أن المستخدم دائما ما يبحث عن التطبيق المناسب له وتحميله علي هاتفه حتي يسهل عليه الحصول علي الخدمة المناسبة.

لذلك سنقدم لك في مقالنا هذا أهم التطبيقات السعودية التي ظهرت في عام 2016.

تطبيق نعناع دايركت Nana Direct

هو تطبيق طلب وتوصيل المقاضي والخضروات داخل السعودية وتحديداً داخل الرياض.

أطلق للمستخدمين في شهر أغسطس 2016 وكان له مرحلة تجربية لمدة ستة أشهر قبلها.

ولا شك أن هذا التطبيق قدم حلول متكاملة لمحال التجزئة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الأشخاص دون الخروج من منازلهم وتضيع أوقات أكثر من اللازم في الطرق.

ولا شك أن خدمة نعناع دايركت قدمت الكثير لمستخدميها داخل المملكة من حيث توفيرالوقت والجهد عليهم.

بالإضافة إلي مواكبت التكنولوجيا والتقنية في عالم مهم كعالم التجارة الإلكترونية.

والتطبيق متوفر مجاناً لأنظمة التشغيل المختلفة فهو متوفر نظام أندرويد ونظام iOS.

تطبيق عدنان معلم القرآن

تطبيق عدنان هو منصة لتعليم وحفظ القرآن الكريم.

تطبيق مقدم من مركز تطبيقات الطفولة وهو تطبيق تفاعلي للأطفال لتعلم.

يسهل علي الأطفال من ٣ سنوات حتى ١٢ سنة حفظ القرآن الكريم بـ 4 أجزاء .

يقدم التطبيق التالي:-

حفظ الأربعة أجزاء الأولي من القرآن الكريم

نظام لمتابعة الحفظ والإنجاز

مقدم بأكثر من ١٠ لغات

وقد نال التطبيق نجاح كبير حيث انه حقق 350 ألف تحميل حتي الآن ووصل لملايين الأطفال حول العالم وأكثر من ١٩٧ دولة.

والتطبيق متوفر لأنظمة التشغيل المختلفة فهو متوفر نظام أندرويد ونظام iOS.

تطبيق يا مسافر yamsafer



تطبيق يا مسافر هو تطبيق يقدم خدمات للحجز في الفنادق من حول العالم.

يقدم لك تطبيق يامسافر خدمة حجوزات الفنادق لأكثر من 10 مليون غرفة فندقية حول العالم باستخدام الحلول التكنولوجية المواكبة لتطورات العصر.

تضمن لك يا مسافر خدمة حجز سهلة، سريعة وآمنة. يعمل الفريق على مدار 24 ساعة ليقدم لك الخدمة التي تضمن إقامة مُرضية.

والتطبيق متوفر لأنظمة التشغيل المختلفة فهو متوفر نظام أندرويد ونظام iOS.

تطبيق فلاي أكيد

فلاي أكيد يقدم خدمة حجز رحلات الطيران الداخلية والدولية وهوالتطبيق السعودي المخصص لمساعدة مستخدميه في الخليج بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص.

حيث يقدم لهم طرق سهلة للبحث وحجز تذاكر الطيران، كما يقدم التطبيق خيارات مميزة في إشعارك بتغير الأسعار.

والتطبيق متوفر مجاناً لأنظمة التشغيل المختلفة فهو متوفر نظام أندرويد ونظام iOS.

تطبيق سبويلي لمواعيد التجميل

بالتأكيد كان للمرة نصيب من التطبيقات التي تسهل عليها احتياجاتها.

تطبيق سبويلي هو تطبيق سعودي يتيح للنساء أن يقوموا بحجز صالونات التجميل عن طريق هواتفهم الذكية.

والتطبيق متوفر مجاناً لأنظمة التشغيل المختلفة فهو متوفر نظام أندرويد ونظام iOS.

تطبيق مباريات السعودية – Saudi Matches

هذا هو التطبيق المخصص لمتابعي الرياضة السعودية وعشاق كرة القدم.

فهذا التطبيق يختص بعرض البطولات الرياضية السعودية فقط وهو امتداد لتطبيق آخر عالمي.

ولكنه حتى الآن ما زال التطبيق في مرحلته التجريبية ولكن يقدم لك معلومات جيدة عن البطولات والمباريات.

تطبيق فني Fanni

فكرة هذا التطبيق تقوم علي علي توفير أكثر من فني في مكان واحد لقضاء خدمات المواطنين السعوديين

حيث يقون بربط الناس بالفنيين في المملكة حسب تصنيفات محددة.

كما يمكن للتطبيق أن يساعدك في اختيار الفني الذي تحتاجه عن طريق مراقبة تقييمه.

تطبيق علي خطك

تطبيق يوفر خدمة توصيل الأطعمة باستخدام التقنية لتسهيل عملية الطلب من المطاعم وجعل تجربة الطلب اكثر متعة و بدون عناء.

والتطبيق متوفر مجاناً لأنظمة التشغيل المختلفة فهو متوفر نظام أندرويد ونظام iOS.