مايكروسوفت تطلق البث المباشر للألعاب Beam

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دبي ــ وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق جديد لخدمة البث المباشر للألعاب، “بيم”Beam، لمشتركي البرنامج التجريبي لمنصة إكس بوكس Xbox Insider Program.

وقال مات سالسامندي، رئيس مهندسي خدمة “بيم”، في بيان على مدونة اكس بوكس إن التطبيق الجديد “يمنحك خيارات اكثر لتجربة اللعب، وحيثما تريد مشاهدة البث المفضل لديك، سواء كان ذلك على اكس بوكس ون، أو حواسب ويندوز 10، او اي او اس، او اندرويد”.

وأضاف سالسامندي، وهو المؤسس المشارك لشركة Beam التي اشترتها مايكروسوفت في شهر أغسطس 2016، انه وعلى غرار تجربة البث المباشر الأصلية لبيم من خلال خاصية Guide على إكس بوكس ون وشريط اللعب Game Bar على حواسب ويندوز 10، سيطرح تطبيق بيم أولا لمجموعة مختارة من أعضاء البرنامج التجريبي لمنصة اكس بوكس Xbox Insider Program بحيث تضمن الشركة تقديم تجربة لعب “قوية” عند إطلاقه على نطاق أوسع خلال ربيع 2017.