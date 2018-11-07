ماي: اكتمال (بريكست) بنسبة 95 %

لندن ــ رويترز

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” اكتمل بنسبة 95%، معربة عن ثقتها في إيجاد حل لعقبة الحدود مع إيرلندا الشمالية التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية في الموعد المحدد لها بحلول مارس المقبل.

وقالت ماي في بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء في أعقاب اجتماع مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، امس الثلاثاء، إن 95% من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قارب على الانتهاء.

ويشكل مصير إيرلندا الشمالية، إحدى أبرز النقاط الخلافية على طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط انقسامات بين مؤيدين لضم الشمال الإيرلندي إلى جمهورية إيرلندا ومعارضين للمقترح.

وتعترض لندن على خطة “شبكة الأمان” (باكستوب) التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وتقضي بإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي وفق القواعد الأوروبية طوال فترة استمرار المفاوضات حول اتفاق تجاري.

ووصفت الحكومة البريطانية الحل الأوروبي بغير المقبول، مشيرة إلى أنه يمثل عودة للحدود بحكم الأمر الواقع بين إيرلندا الشمالية وبقية أنحاء المملكة المتحدة.

ونعتت ماي في تصريحات سابقة “شبكة الأمان” (باكستوب”، بالتقويض لسلامة أراضي المملكة المتحدة ووحدتها، كونها تعني إقامة حدود جمركية ببحر إيرلندا.

وأضافت” هذا أمر مرفوض ولا أعتقد أن أي رئيس وزراء بريطاني سيقبل به”.