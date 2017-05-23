ماي: الشرطة البريطانية تعرف هوية منفذ هجوم مانشستر

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قالت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، أن الشرطة البريطانية تعرف هوية منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر، لكنهم لن يكشفوا عن اسمه في الوقت الحالي.

واعتبرت رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة الطوارئ الوزارية، أن مانشستر وقعت ضحية لهجوم إرهابي بلا رحمة.

وقالت ماي، أمام مقر رئاسة الوزراء، إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم. وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.

ووصفت الهجوم على قاعة حفلات مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا، بينهم أطفال، بأنه واحدا من “أسوأ أنواع الإرهاب الذي تشهده المملكة المتحدة”.