ماي تقول إنها مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إنها مستعدة للانسحاب من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد إذا لم يكن الاتفاق ملائما.

وقالت خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز يوم الاثنين “سنكون جاهزين للتفاوض على الاتفاق المناسب لكن ما قلته هو أن عدم التوصل لاتفاق أفضل من اتفاق سيء. يجب أن نكون مستعدين للانسحاب”.

وينتخب البريطانيون حكومة جديدة خلال عشرة أيام فيما يتراجع هامش تقدم حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي على حزب العمال المعارض