ما أكثر الأشياء إيجابية في تويتر يحقق معدلات متابعة مرتفعة

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أطلق مغردون سعوديون وسم “#تويتر_لقيت_فيه “الذي حصد آلاف التغريدات محتلا المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم تداولا في السعودية، بعدد تغريدات تجاوزت الـ 54 ألف تغريدة .

وعدد المشاركون في الفوائد التي حصدوها من تويتر، والتي كانت أغلبها في الأصدقاء المميزين والنصائح القيمة من الدعاة والمشاهير .

قال خالد الجنيدي: ‏ وجدت في تويتر أنواعا كثيرة من البشر مابين الصالح والطالح “#تويتر_لقيت_فيه ناس كالشجر؛ فيهم الحلو وفيهم المر، وفيهم النافع وفيهم الضار، وفيهم كالعسل سببا للشفاء، وفيهم كالسم يقتل- والعياذ بالله .

وغرد الشاعر معجب بن جابر بأبيات شعرية قال فيها: “عـزّ الله إنك ياتويتر سنافي عـلمتني بالناس كلّ ومبداه عـلمتني بالناس ماكان خافي مـثل الكتاب أقراه وأعرف خفايا #شعر #تويتر_لقيت_فيه

وأضاف محمد الخميس ‏: ة حصلت على معلومات مختصرة ومفيدة #تويتر_لقيت_فيه ما لم أـجده في الكتب؛ لأنه يختصر المعلومات مع تنوع الثقافات ووسيلة للتعبير الحر .