ما أكثر الأشياء إيجابية في تويتر يحقق معدلات متابعة مرتفعة
شارك عبر واتساب
وعدد المشاركون في الفوائد التي حصدوها من تويتر، والتي كانت أغلبها في الأصدقاء المميزين والنصائح القيمة من الدعاة والمشاهير .
أطلق مغردون سعوديون وسم “#تويتر_لقيت_فيه “الذي حصد آلاف التغريدات محتلا المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم تداولا في السعودية، بعدد تغريدات تجاوزت الـ 54 ألف تغريدة .
وعدد المشاركون في الفوائد التي حصدوها من تويتر، والتي كانت أغلبها في الأصدقاء المميزين والنصائح القيمة من الدعاة والمشاهير .
قال خالد الجنيدي: وجدت في تويتر أنواعا كثيرة من البشر مابين الصالح والطالح “#تويتر_لقيت_فيه ناس كالشجر؛ فيهم الحلو وفيهم المر، وفيهم النافع وفيهم الضار، وفيهم كالعسل سببا للشفاء، وفيهم كالسم يقتل- والعياذ بالله .
وغرد الشاعر معجب بن جابر بأبيات شعرية قال فيها: “عـزّ الله إنك ياتويتر سنافي عـلمتني بالناس كلّ ومبداه عـلمتني بالناس ماكان خافي مـثل الكتاب أقراه وأعرف خفايا #شعر #تويتر_لقيت_فيه
وأضاف محمد الخميس : ة حصلت على معلومات مختصرة ومفيدة #تويتر_لقيت_فيه ما لم أـجده في الكتب؛ لأنه يختصر المعلومات مع تنوع الثقافات ووسيلة للتعبير الحر .
الوسوم:معدلات متابعة مرتفعة
التصنيف: الديجتال
التعليقات