ما هي أهم الأحداث التي تفاعل معها العرب علي مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2016…!؟

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لا شك أن عام 2016 هو عام الأحداث وليست الأحداث المحلية فقط بل الأحداث المحلية والعالمية.

ولكن ما يهمنا في مقالنا اليوم هي الأحداث المحلية التي تفاعلنا معها كعرب علي مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وفيسبوك وسناب وشات وغيره.

وفي مقالنا القادم سنتحدث عن الأحداث العالمية التي كان بيبحث عنها الجميع علي جوجل عام 2016..!

لاشك أن هذه الأحداث التي سنذكرها ليست هي الأهم علي الإطلاق ولكن هي الأحداث التي شهدت تفاعل كبيراً علي مواقع التواصل الاجتماعي.

الأحداث السورية والحرب في حلب:-

لا شك أننا أطلقنا الكثير من الهاشتاجات من أجل سوريا ومن أجلب حلب في عام 2016 دعنا نتذكرهم سوياً الآن.

الهاشتاج الأكثر تفاعلاً وبالنسبة لي كان الأكثر ألماً ومرارة هو #حلب_تحترق.

حلب تحترق كلمتنان كان بهم الكثر من الوجع والأسي وقلة الحيلة.

وأيضاً من الأحداث الأكثر تفاعلاً صورة الطفل السوري عمران دقنيش.

عمران دقنيش الطفل السور ي الذي ظهر يوم 18 أغسطس 2016 في وسائل الإعلام المختلفة ووجهه ملطخ بالدماء والتراب وملامح وجه يملائها الدهشة والألم.

الطفل عمران الذي ذكرنا بابن بلدته إيلان الكردي الذي مات غرقاً عام 2015 وصعقت صورته على شاطئ تركي ضمير العالم كله.

الانقلاب التركي.

الحدث الذي وقع في ساعات الليل المتاخرة والذي جذب اهتمام العالم أجمع وظللنا لساعات نترقب رجب طيب أردوعان الرئيس التركي.

الذي قضي علي الإنقلاب العسكري خلال 8 ساعات فقط .

ولاشك أنني كمصرية صادفت الكثير من موجات الفكاهة علي هذا الحدث علي مواقع التواصل الاجتماعي .

ولكن يبقي لدينا من هذا الحدث هي براعة رجب طيب أرودغان في التعامل مع الحدث.

الحدث الرياضي ألعاب ريو 2016

تفاعل العالم كله مع العاب ريو دي جانير ولكن نحن كعرب كان تفاعلنا زائد بعض الشئ و خصوصاً أن نصيب الدول العربية كان 12 ميدالية.

ولاننسي أن المملكة كانت من أكثر الدول العربية تفاعلاً بهذا الحدث بسبب المشاركات

ولاننسي أن فرحة الشعب الأردني الشقيق حيث أن الأردن سجل اسمها للمرة الأولى في جدول الميداليات.

وفوز المصرية هداية ملاك بالبرونزية والتي انحنى لها مدربها وقبل يديها احتراماً لجهودها.

ليستر سيتي

ليستر سيتي لم يشغل العرب فقط على مواقع التواصل بل شغل العالم.

الفريق المغمور الذي لم يكن يتوقع إحد فوزه…..حقق المستحيل.

العرب لم يفوتوا الفرصة للاحتفال رغم أن أحداً ربما لا يشجع هذا النادي لكنها كانت مناسبة للسخرية والاحتفال على طريقتهم.

لعبة بوكيمون جو

دعنا نتفق سويا أن هذه اللعبة هي حدث عام 2016 الذي اشغل العالم كله ونحن كعرب بصفة خاصة.

هي لعبة واقع معزز مخصصة للهواتف المحمولة تم تطويرها من قبل شركة نيانتيك ونشرتها ذا بوكيمون كومباني. تم اطلاقها في يوليو 2016 لأجهزة أندرويد و iOS.

وصلت هذه اللعبة لحد الهوس لدي بعض المستخدمين ونتج عنها بعض الحواداث وبعض الدول منعتها من أجل حماية المواطنين.

إسرائيل تحترق

شهدت إسرائيل في أواخر شهر نوفمبر حرائق هائلة

ولكن قابل عدد من المصريين والعرب الحرائق التى اندلعت فى إسرائيل بقدر لا بأس به من الشماتة.

فالأمر يبدو طبيعياً فإسرائيل كانت ولم تزل عدواً نال العرب منها أذى كبير كم من بيوت هدمتها وكم من مدن خربتها وكم من بشر قتلتهم بآلتها العسكرية.

لذلك اشتعلت مواقع التواصل بآلاف التغريدات والصور والفيديوهات التي تظهر امتداد ألسنة اللهب للمنازل والأحياء.

ظاهرين لهم الشماتة بسبب أن إسرائيل كانت قد منعت الإذن في المساجد في عزة وبناء عليه كان الحدث فرحة كبيرة للمسلمين والعرب.

الحادث الفكاهي المصري اختطاف الطائرة المصرية.

اختطاف طائرة ركاب تابعة لمصر للطيران علي يد سيف الدين مصطفى خلال رحلتها من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة وتوجهها إلى مطار لارناكا القبرصي.

أثار هذا الحدث موجة غير مسبوقة من السخرية على مواقع التواصل خاصة بعدما عرفنا سبب قيام الخاطف بهذا العمل.

حيث أنه كان يريد مقابلة زوجته القبرصية والتكلم معها فبدل من أن ياخد طائرة الرحلة القبرصية قرر خطف طائرة

ولا شك أن هذا الحدث انتشر له العديد من الهاشتاجات وتداولها جميع الشعوب العربية الذين تفننوا بتعليقاتهم حول ما يحدث.

ونختم أحداث 2016 لعله يكون أخرها ولا يظهر لنا شئ آخر خلال الأيام القليلة المتبقية.

حدث اغتيال السفير الروسي بتركيا.

حيث قتل مواطن تركي السفير الروسي داخل تركيا وفور ظهور هذا الخبر تفاعل الجميع معه وليس العرب فقط.

حيث أن الكثير تنبأ بوقوع الحرب العالمية الثالثة فور معرفته بهذا الخبر.

أتمني من الله عزوجل أن ينتهي عام 2016 علي خير وأن يحل عام 2017 بكل خير علي المسلمين والعرب.