مبابي يضع شرطا للانضمام للميرنجي

وضع كليان مبابي نجم موناكو شرطا عسيرا؛ من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن اللاعب الفرنسي الشاب كليان مبابي، رهن موافقته على الانتقال لريال مدريد، برحيل أحد لاعبي الثلاثي الهجومي “بي بي سي” (المكون من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، والويلزي جاريث بيل)”؛ لأنه يريد أن يضمن عدد الدقائق التي سيلعبها في صفوف الريال، لذلك اشترط على النادي الاستغناء عن أحد نجوم خط الهجوم؛ كي يوافق على الانتقال للملكي. ويعلم اللاعب الشاب أن وجود كريستيانو وبنزيمة وبيل في صفوف الملكي، سيؤثر بشكل كبير على فرصه في اللعب مع الميرينجي. يشار إلى أن صحيفة “ماركا” ذكرت، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع موناكو الذي يلعب مبابي لصالحه، من أجل انتقال اللاعب لصفوف الملكي مقابل 180 مليون يورو (160 قيمة الصفقة، و20 متغيرات)، لكن النادي الفرنسي نفى هذا الأمر بشكل قاطع.