مباحثات برلمانية مع وفد الكونغرس الأمريكي

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الرياض -واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي في مقر المجلس بالرياض أمس اجتماعا مع وفد من الكونغرس الأمريكي الذي يضم عدداً من مستشاري ومساعدي عدد من أعضاء الكونغرس في إطار زيارتهم الحالية للمملكة.

وأشار المهندس محمد النقادي في مستهل الاجتماع إلى مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الامريكي بشكل خاص بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ، واستعراض علاقات التعاون بينهما في شتى المجالات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض سبل دعم وتعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم أوجه التعاون والعمل في شتى المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.