مباحثات عسكرية بين المملكة والسودان

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الخرطوم – واس

عقد وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، جلسة مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان والوفد العسكري المرافق له في الخرطوم ، تناولت العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ووصف البنيان اللقاء الذي جمعه مع وزير الدفاع السوداني بالمثمر ويصب في مصلحة البلدين الشقيقين والمنطقة.

من جانبه أكد وزير الدفاع السوداني خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية ووحدة الوجدان والمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين.

وشدد بن عوف على رمزية المملكة العربية السعودية المعنوية وما تمثله للأمة الإسلامية، وقال إن السودان يدرك حجم التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة حاليا والمهددات التي تحيط بالمملكة لذلك يقف معها في خندق واحد مدافعاً عن عزة الأمة وكرامتها.

وأكد بن عوف جاهزية السودان للقيام بواجبه في إطار التزاماته العربية والإسلامية للدفاع عن كل مايخص أمن المملكة بوصفها بلداً محورياً وأمنها يهم المنطقة جمعاء.

وقال إنه اتفق مع البنيان خلال اللقاء على استمرار تبادل الزيارات على المستويات كافة وتفعيل التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.