مباحثات لمنح (سيتي غروب) رخصة العمل في المملكة

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جدة ــ البلاد

كشفت مصادر مطلعة ان بنك “سيتي غروب” يجري محادثات متقدمة للحصول على رخصة مصرفية للعمل بالمملكة العربية السعودية. بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، حيث يتطلع المصرف للاستفادة من الإصلاحات المالية التي تجريها المملكة.

وقالت المصادر بحسب (بلومبيرج) ان المصرف الامريكي بدا في اختيار موظفيه المحتملين، متوقعا قبول طلب الرخصة.

ولفتت المصادر الى أن الرئيس التنفيذي لعمليات سيتي جروب بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمصرفية كارمن حداد، التي تعمل ضمن إدارة البنك في المنطقة من بين المديرين التنفيذيين الذين يجرون محادثات مع المسئولين السعوديين.

جدير بالذكر أن “سيتي غروب” يعتبر من أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية. ومقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.