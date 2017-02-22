مباحثات وزارية سعودية يونانية

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الرياض -واس

التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في قصر الضيافة بالرياض أمس معالي وزير التنمية الزراعية والأغذية بجمهورية اليونان ايفانجيلوس ابوستولو .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء نائب المشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الخارجية محمد العبدالجبار، ومدير عام العلاقات التجارية الأجنبية بالوزارة الدكتور بدر الصقري، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو.

كما التقى معاليه وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية بجمهورية اليونان جورج كتروجالوس. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء نائب المشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الخارجية محمد العبدالجبار، ومدير عام العلاقات التجارية الأجنبية بالوزارة الدكتور بدر الصقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو.

والتقى معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في قصر الضيافة بالرياض أمس معالي وزير التجارة البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان بانايوتيس كوروسبليس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه مجالات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات النقل الجوي والبحري.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة بوليخرونيس بوليخرونيو.

والتقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في قصر الضيافة بالرياض أمس معالي وزير التنمية الزراعية والأغذية بجمهورية اليونان ايفانجيلوس ابوستولو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجال الزراعي والسمكي والغذاء .

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي بالخارج المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهويش.