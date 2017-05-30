مبادرات رمضانية لصحة جدة

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جدة إبراهيم المدني

تقوم صحة جدة ممثلة بإدارة التوعية الدينيّة بالعديد من المبادرات الرمضانية لهذا العام منذ بداية أول يوم من شهر الخير شهر الصيام والرحمه والغفران وذلك كما هي العادة السنوية للادارة حيث تقيم مشروع إفطار صائم في العديد من المستشفيات التابعة لها وتوزيع 1300 وجبة رمضانية ساخنة بشكل يومي على جميع المتواجدين في هذه المستشفيات من ذوي المرضى والزوار والمتواجدين في أقسام الطوارئ أو مساجد المستشفيات .

كما بدأت إدارة التوعية الدينية بمبادرة إقامة صلاة التراويح في مساجد المستشفيات والإشراف عليها وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار وذوي المرضى المتواجدين في المستشفيات واضفاء الأجواء الروحانية اللائقة بهذا الموسم أما المبادرة الثالثة التي تقوم بها فهي مبادرة الإفطار الدعوي (وهي برنامج يقدم في يوم واحد فقط خلال الشهر يصحبه فقرات ثقافية) لبعض العاملين وفئة التمريض في المستشفيات بهدف التعريف بشعيرة الصيام عند المسلمين .