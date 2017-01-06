مبادرات سياحية بمكة المكرمة

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مكة المكرمة – البلاد

رأس رئيس مجلس التنمية السياحية في العاصمة المقدسة الدكتور هشام الفالح بمقر الإمارة أمس الاجتماع الثاني لمجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة، بحضور وكيل جامعة أم القرى الدكتور ياسر شوشو،

ومدير عام فرع وزارة التجارة عبد الرحمن الردادي، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية علي العبدلي، ومدير فرع وزارة الثقافة الإعلام صالح الاندجاني، ومساعد الأمين لهيئة تطويرمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد فدا، ورئيس مجلس إدارة غرفة مكة للصناعة والتجارة ماهر جمال، ومدير إدارة السلامة بإدارة الدفاع المدني العقيد عبدالله االقرشي، وأعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع حزمة من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير وتنظيم العمل السياحي والتنمية السياحية في العاصمة المقدسة، بما يعزز جهودالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين.