مبادرات لشرط المحافظات بملتقى مكة الثقافي

جدة -عبدالهادي المالكي

اختتمت شرطة منطقة مكة المكرمة ورش العمل التي تخصصت في صياغة مبادرات شرط المحافظات التى ستشارك في ملتقى مكة الثقافي في دورته الثالثة تحت شعار (كيف نكون قدوة؟) والمخصصة هذا العام لتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة ,

حيث عُقد الاجتماع الختامي برئاسة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري وبحضور كافة مدراء شرط المحافظات بمنطقة مكة المكرمة. واستعرض الجميع المبادرات الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأكد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة على أهمية تطوير الخدمات الأمنية المقدمة لضيوف الرحمن تحت رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في بناء الإنسان وتنمية المكان.