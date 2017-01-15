مبادرة الكشافة لنبذ التعصب الرياضي

وادي الدواسر – البلاد

أطلقت ثلاث وحدات كشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مبادرة بعنوان “نبذ التعصب الرياضي”، في إطار جهود كشافة الإدارة، بتقديم وإيجاد مبادرات مجتمعية لمعالجة بعض القضايا التي تمس النسيج المجتمعي، والسعي من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف لإبراز الصورة المشرقة للمجتمع، ومواكبة المكانة المميزة التي وصلت إليها الرياضة السعودية على الأصعدة كافة.

وأفاد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم، أن الهدف من المبادرة التأكيد على قيم التلاحم الوطني، والحد من مظاهر التعصب الرياضي، ونشر مبادئ الروح الرياضية والتنافس الشريف، وإبراز الطابع الأخلاقي المتميز لدى المهتمين، إضافة إلى معالجة السلوكيات الخاطئة الناتجة عن التعصب، وتعزيز المشاركة المجتمعية في محاربة التعصب الرياضي، والارتقاء بمفاهيم الروح الرياضية وتكريسها في نفوس الناشئة.

وأبان أن المبادرة تضمنت العديد من الفعاليات لتحقيق أهدافها، من أبرزها بث الرسائل التوعوية بمخاطر التعصب الرياضي في المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد ورش العمل واللقاءات حول ظاهرة التعصب الرياضي والحلول، وتفعيل شارات الهواية “مجموعة الهوايات الرياضية”، إلى جانب إبراز تاريخ الرياضة السعودية المشرف بالمنجزات في جميع المناشط على مستوى الوطن فقط ـ منتخبات وأفراد، وتوجيه الرسائل التوعوية للشباب والجماهير الرياضية بالملاعب؛ وفق إمكانات الوحدة الكشفية المتاحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.