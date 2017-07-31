مبادرة تعزيز الصحة والتمكين المجتمعي في جدة

جدة -إبراهيم المدني

اطلقت الإدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي بوزارة الصحة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بصحة جدة صباح الأحد الماضي البرنامج التدريبي لمبادرة تعزيز الصحة والتمكين المجتمعي والتي تستمر لمدة 3 أيام وتستضيفها صحة جدة بمشاركة عدد من المثقفين والممارسين الصحيين من صحة جدة ومكة المكرمة ووالطائف والقنفذة والمدينة المنورة.

وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة المثقفين والممارسين الصحيين في المناطق والمحافظات ضمن خطة اعداد ١٠٠ مثقف وممارس صحي لإطلاق ١٠٠ عيادة تثقيف صحي وتفعيل برنامج التمكين المجتمعي حول مناطق المملكة بنهاية عام ٢٠١٧ م. ضمن مبادرات تطوير الرعاية الصحية الأولية ، والتي تضم التثقيف الصحي الإكلينيكي والتمكين المجتمعي للمساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع من خلال تفعيل دور المثقف الصحي داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى تفعيل برنامج التمكين المجتمعي داخل الأحياء .

ويعتبر التثقيف الصحي أحد العناصر الأساسية التي تتألف منها الرعاية الصحية الأولية ، وأن الشخص الذي يقوم بإيصال المعلومات وتثقيف الأخرين، هو المثقف الصحي الذي يمتلك المعلومات الصحية الصحيحة، ، ويهدف على العمل على نشر المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع، وتحسين صحة الفرد والمجتمع، وجعل الأفراد قادرين على تحديد مشاكلهم الصحية، ومساعدتهم في حلها، وترسيخ السلوكيات الصحية والسليمة لدى الفرد، والتقليل من نسبة الأمراض والوفيات، والعمل على تحسين حياة الفرد والمجتمع .