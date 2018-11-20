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المملكة والإمارات تطلقان مبادرة للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      20 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت المملكة والإمارات اليوم عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني، المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات تهدف لتأمين الغذاء لـ10-12 مليون يمني.

وأعلن عن المبادرة عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي جمعه بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات

وقال الربيعة: “سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن”

مضيفًا: إن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات

ibrahim

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