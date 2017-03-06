مبادرة (صناع الأمل) تفاجئ العرب وتبهر المغردين

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جدة ــ البلاد

تفاعل نشطاء من مختلف دول العالم العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مبادرة “صناع الأمل”، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، وأعلن عنها قبل أيام.

وأعرب عدد من النشطاء عن إعجابهم بالفكرة التي رأوا فيها بصيص أمل للمنطقة العربية بأسرها.

وكان على رأس المغردين في موقع “تويتر” الذي انتشر عليه هاشتاغ #صناع_الأمل، الإعلامي السعودي، أحمد الشقيري، المشرف على الحملة، حيث وجه كلامه للشيخ محمد بن راشد، قائلا إنه مثال النموذج الإيجابي، و”هؤلاء هم صناع الأمل، والأمل هو وقود التحسين”، وأضاف ” أبواب الأمل مفتوحة بإذن الله بوجود أمثالكم يا صاحب السمو.

وقال خالد بن علي: بادره طيبه من دوله وقياده كل يوم تُبين وتُظهِر لنا حبهم ودعمهم للخير في الوطن العربي في ميزان حسناتكم يا دار زايد.

ورأى أبو عبدالله الشعيبي: مبادرة صناع الأمل هي امتداد لعام الخير الذي تشهده دولة الإمارات .. ونريد غرس الخير عبر 20 ألف قصة و20 ألف صانع للأمل في عالمنا العربي.

وعلق المحامي محمد بني هاشم” بقوله: لنكن جزءا من #صناع_الامل و لنظهر ما غرسه فينا والدنا سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، كن جزءا من الأمل.

واعتبر كثيرون أن هذه المبادرة تشكل أملا للكثيرين وتقدم فرصة لزرع الأمل وبثه في نفوس المحتاجين في الوطن العربي.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أطلق هذه المبادرة وأعلن أن مكافأتها تصل إلى مليون درهم، مضيفا أن هذه المبادرة باتت ضرورية اليوم لبث الأمل في نفوس الشباب العربي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، ولإحياء روح هذه الأمة “التي لا تعرف اليأس” بحسب تعبيره.