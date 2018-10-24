مبادرة لتعزيز قيمة الإحسان لدى الأطفال

جدة – مهند قحطان

انطلاقاً من مبادرة وزارة التعليم لتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع، والمواطنة الصالحة، ونشر الوعي الثقافي والتربوي، أبرم مكتب التعليم بالعزيزية بالرياض ومؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية ومؤسسة إحسان الناشئة الوقفية اتفاقية تعاون وشراكة في مبادرة “هيا نحسن” لتعزيز قيمة الإحسان في طاعة الله لدى ١٢٠٠ طفل.

وأبرم الاتفاقية كلٌ من مدير مكتب التعليم بالعزيزية الأستاذ خالد بن زيد الدريهم، ومساعد الأمين العام لمؤسسة السبيعي الخيرية الأستاذ قرناس بن محمد القرناس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إحسان الناشئة الوقفية الأستاذ جميل بن إبراهيم الغامدي.

وأوضح مساعد الأمين العام لمؤسسة السبيعي الخيرية الأستاذ قرناس بن محمد القرناس بأن هذه المبادرة تحقق مبدأ التعاون المشترك في المجال التربوي بشكل عام، وفي مجال الاهتمام بالناشئة بشكل خاص انطلاقاً من أهدافها لتعزيز قيمة الإحسان في نفوس الأطفال من خلال الأنشطة التربوية والبرامج المصاحبة والتي تمتد لثلاثة أشهر، مبيناً بأن المبادرة ستقام في ٤ مدارس وستشمل تقديم ٤٠ إذاعة مدرسية و٤٠ كلمة توجيهية، فضلاً عن تقديم مقرر “هيا نحسن” المكثف لـ ١٠٠ طالب، وإقامة ١٢٠ مسابقة تنافسية، و٤٠ مبادرة تطوعية، و٢٠ دورة تدريبية، و١٦ رحلة قصيرة، إلى جانب تنفيذ ٢٠ نشاطا رياضيا و١٦ زيارة وتقديم أكثر من ٦٠٠ قراءة لمواد إثرائية وقصصية، وذلك تحت إشراف مكتب التعليم بالعزيزية.

وأضاف بأن المبادرة تأتي امتداداً بمبادرة “ارتقاء” لتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع، والمواطنة الصالحة، ونشر الوعي الثقافي والتربوي؛ بما يحقق الوصول إلى تكامل أفضل في خدمة الطلاب من الناحية التربوية، وإكسابهم القيم الإسلامية السمحة ، وتحصينهم من الأفكار الهدامة والضالة، مشيراً إلى أن الشراكة تمتد لتشمل إعداد البحوث والدراسات، وإقامة البرامج المتخصصة وتنظيم الندوات وحلقات النقاش والبرامج الثقافية المشتركة.