مبارك..شاعر أنسن الجغرافيا

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يكتبها-عبدالله سعيد

من الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وتحديدا جوهرة الساحل مدينة القنفذة، عرفنا الكثير من المبدعين على مستوى الإعلام والشعر العامي، وعلى رأسهم الشاعر ابراهيم المرحبي رحمه الله. يأتي في هذا السياق الشاعر والإعلامي المميز مبارك السيد، الذي أنسن الجغرافيا، وشعرن اللحظات المزروعة في تربة الذاكرة، حيث يقول :

انا يا قنفذة ما احبك اسفلت

ورصيفوسبع دوارات

احبك فكرةٍ تطرى على بالي واغامر

في سواليف المسامر للمسامر

احبك حمزة بن عامر

احبك حمزة بن عامر

هو الإنسان والشاعر الجميل الذي دخل في نوبة بكاء طويلة أيام فقده لصديقه الشاعر الكبير محمد النفيعي، فالقواسم المشتركة بينهما كثر، من الإنسانية ومحبة الناس إلى الشعر والإبداع. وكثيرا ما كان يحدثنا عن تلك النماذج من الشعراء الذين يشبهون وعيه وبساطته وبراعته في الكتابة. ولنا في هذا الجمال خير شاهد إذ يقول :

كل ماقالوا لها عيدك (مبارك)

‏قالت من اول مبارك كل عيدي

كان مبارك ولايزال (العين المبصرة) خلف الكثير من الأعمال الإبداعية والمبدعين، ومواقفه كثيرة مع البسطاء ببث كرنفالات الشعر في مناسباتهم، فالشعر يصحبه أينما وكيفما حل. ورغم كل تلك التضحيات تجد تفرده وعذوبته حينما..يقول:

أهديتها من اجمل الشعر بيتين

واختارت اجمل بيت واهدته غيري