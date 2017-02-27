مبالغ إضافية لتسريع قطار الحرمين و مطار جدة

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الرياض – البلاد

قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أنه تم تخصيص مبالغ مالية إضافية لإنجاز مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة وقطار الحرمين بأسرع وقت لكي يمكنهما استقبال أعدادا كبيرة من المعتمرين.

وأكد معاليه خلال لقائه مع رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية مؤخرا ،أن الوزارة ملتزمة بسداد مستحقات الدفع لمنشآت القطاع الخاص خلال 60 يوما حتى لو لم يصل أمر الدفع اليها، حيث دعا إلى مراجعته في حال وجود مبالغ متأخرة لدى أي جهة حكومية.

يذكر أن عقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير المطار تم توقيعه بنهاية عام 2010 بقيمة بلغت 27.11 مليار ريال، وكان من المتوقع تشغيله خلال العام الجاري 2017 ،حيث سترتفع طاقته الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا.