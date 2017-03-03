مبتعثة سعودية تبهر خبير رياضيات أمريكياً

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واشنطن ــ وكالات

أعرب خبير العلوم التربوية بعدد من الجامعات الأمريكية البروفيسور ريتشارد شروق” عن إعجابه بمهارة مبتعثة سعودية في درجة الماجستير.

واستشهد شروق بتجربة سابقة له مع الطالبة، قائلًا، إنه كان عضوا في لجنة اختبارات لدرجة الماجستير لطالبة سعودية مؤخرا، وعندما تم سؤالها عن إعداد مسالة في الرياضيات،

تحولتإلى اللوحة وكتبت المعادلة الرياضية المطلوبة بدقة كبيرة في ثوان، وهي نفس المعادلة التي تستغرق عدة دقائق من الطالب الأمريكي لحلها، وآخرون يخطئون في ذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية نقلت عن الرجل.

وقال “شروق”، إن هذا الأمر يرجع إلى أن الطلاب الدوليين السعوديون، يدرسون الجبر في مرحلة مبكرة، مقارنة بالطلاب الأمريكيين، وهو ما يجعلهم مميزين في هذا المجال.