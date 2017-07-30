مبدعون في كرنفال القصيم بالرس

الرس- البلاد

افتتح محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ” كرنفال القصيم الترفيهي الأول”، في كلية التقنية للبنين بالرس، بحضور وكيل محافظة الرس بدر العساف ومدير عام التدريب التقني والمهني في القصيم محمد المذن .

وتجول محافظ الرس والحضور في محتويات الكرنفال، الذي سيستمر تسعة أيام بتنظيم من ” نحن مبدعون” ، ويحتوي على متاجر تجارية متنوعة يعمل فيها شباب وفتيات سعوديين، ومسرح للطفل، وعروض للمنشدين، وفرق ترفيهية، وعربات بيع متنقلة، وألعاب أطفال، وحديقة حيوانات .

واختتم المحافظ جولته داخل الكرنفال بزيارة ركن معهد ريادة الأعمال الوطني فرع الرس والذي يقدم للزوار شرح عن برنامج دعم عربات البيع المتنقلة.

وأكد العساف أن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم يشجع أبناء الوطن من شباب وفتيات على دخول مجال الأعمال الحرة ومزاولة التجارة ، ويدعم أقامة مثل هذه الفعاليات والمهرجانات التي تخلق فرص العمل وتدرب وتكسب الخبرة وتظهر كفاءة أبناء الوطن، مشيدا بتنظيم الكرنفال .

وبين مدير عام التدريب التقني والمهني في القصيم أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة تسهم في استثمار موقع كلية التقنين للبنين بمحافظة الرس في تنفيذ “كرنفال القصيم الترفيهي الأول “، مشيراً إلى أن زيارات اليوم الأول فاقت خمسة آلاف زائر.