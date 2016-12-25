مبعوث الأمم المتحدة: إدلب قد تكون حلب ثانية

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جنيف-عمان -رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن الآلاف الذين غادروا المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب بعد هجوم ساحق للحكومة قد يواجهون نفس المصير في ملجأهم الجديد خارج المدينة.وأوضح دي ميستورا إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة شرسة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.

وتشير أحدث أرقام للمنظمة الدولية إلى إجلاء 34 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمقاتلين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعا.

وحذر المبعوث الدولي قائلا للصحفيين في جنيف “ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية.”واتجه الآلاف من اللاجئين من حلب إلى إدلب مما أثار مخاوف من احتمال تحول المدينة الواقعة في شمال غرب سوريا إلى حلب أخرى.

وعبر النازحون من حلب عن خشيتهم من نقلهم إلى إدلب وكان دبلوماسي أوروبي كبير قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الإجراء سيناسب روسيا الداعم العسكري الرئيسي للأسد.

ونفذ سلاح الجو الروسي المئات من الغارات التي دكت المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب بينما نشرت فصائل مسلحة مدعومة من إيران بقيادة جماعة حزب الله اللبنانية الآلاف من المقاتلين لقتال المعارضة في المدينة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الضربات الجوية الروسية في سوريا قتلت 35 ألفا من مسلحي المعارضة.