مبيعات Huawei تتجاوز 10 مليون هاتف...!

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شركة هواوي الصينية التي استطاعت أن تنافس عملاقة السوق التقني في مجال الهواتف الذكية مصممة علي الابهار.

حيث أنها حصلت في عام 2015 علي المزكز الثالث من حيث مبيعات الهواتف الذكية بعد الأول آبل والثاني سامسونج.

ومن الواضح أنها في عام 2016 حاولت أن تزيد من المنافسة.

وذلك على هامش مشاركتها في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 فجرت المفاجأة:-

حيث أعلن السيد جين جياو رئيس مجموعة هواوي “CBG” عن شحن أكثر من 10 مليون هاتف ذكي.

وذلك من سلسلة هواتف P9 و P9 Plus إلى مختلف أرجاء العالم.

لتصبح بذلك أول سلسلة هواتف من “هواوي” تسجل هذا العدد الضخم من الشحنات وتحقق هواوي لاقماً قياسياً جديداً في 2016.

وبتحقيقها هذا الرقم القياسي نجحت “هواوي” أن تزيد من شهرة منتجاتها وعلامتها التجارية.

والجدير بالذكر أن هواتف P9 و P9 Plus سجلت هذه النتائج المبهرة في ظل منافسة سراشة مع عملاقة الهواتف الذكية.

حيث أن هذا النجاح يبرهن أن هواوي تعمل علي توسيع استثماراتها في الأسواق العالمية وتحقق النتائج المرجوة منها.

وقد طرحت هواوي الهاتفين للمرة الأولى في شهر أبريل من العام الماضي.

وكان أهم ما يميز هاتفي هواوي P9 و P9 Plus عدستهما الثنائية التي جعلت الجهاز يتميز بالكاميرا عالية الجودة.

وكانا هما أول هاتفين ذكيين يتم تطويرهما من خلال التعاون مع علامة لايكا الألمانية الرائدة في عالم التصوير.

والجدير بالذكر أنه بعد ستة أسابيع فقط من إطلاق جهاز P9 تم شحن ما يزيد عن 26 مليون جهاز منه إلى مختلف دول العالم.

ومازال الهاتف حتي الآن يحصد شهرة كبيرة وحاز على إعجاب الكثيرين من الخبراء المتخصصين والمستهلكين.

والفضل يعود إلى ما يقدمه هذا الهاتف من تجربة فريدة في التصوير وتصميمه الفريد وأدائه القوي.