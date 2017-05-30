متأهلًا لربع نهائي البطولة الآسيوية .. العين يقسو على الاستقلال الإيراني بسداسية

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العين – وكالات

نجح نادي العين الإماراتي في بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوزه الكبير على ضيفه الاستقلال الإيراني 6-1أمس، على ستاد هزاع بن زايد في العين، وذلك في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2017. سجل البرازيلي كايو (27 و33)، وعمر عبدالرحمن (49 و60)، والكوري الجنوبي لي ميونغ-جوو (56)، والسعودي ناصر الشمراني (75) أهداف العين، في حين أحرز كافيه رضائي (83) هدف الاستقلال الوحيد. وكانت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي شهدت فوز الاستقلال 1-0 على ستاد آزادي في طهران، فتأهل العين بعدما تفوق بواقع 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. غاب عن صفوف العين في هذه المباراة سعيد جمعة الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب، في حين غاب عن الاستقلال فارشيد اسماعيلي الذي طرد أيضاً في مباراة الذهاب.