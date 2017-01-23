متابعون لتويتر يتفاعلون مع قرارات الدولة بمضاعفة الرسوم على التبغ

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تفاعل مغردون مع القرار الحكومي برفع أسعار التبغ، ودشنوا هاشتاغ “# ارتفاع_سعر_السجاير”، لمناقشة أسعار السجائر، والتي وصلت لـ 100% في جميع المحلات المتخصصة في بيعها وتسويقها، ومن المتوقع أن تصل علبة السجائر لـ 40 ريالا سعوديا.

وعبر عدد ممن استخدموا الهاشتاغ عن استيائهم، بينما تمنى عدد آخرون أن يكون رفع أسعار السجائر بمثابة حافز للإقلاع عن التدخين.

غرد أحدهم: ” سجائر للبيع بداعي السفر”.