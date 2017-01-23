العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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متابعون لتويتر يتفاعلون مع قرارات الدولة بمضاعفة الرسوم على التبغ

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متابعون لتويتر يتفاعلون مع قرارات الدولة بمضاعفة الرسوم على التبغ
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تفاعل مغردون مع القرار الحكومي برفع أسعار التبغ، ودشنوا هاشتاغ “# ارتفاع_سعر_السجاير”، لمناقشة أسعار السجائر، والتي وصلت لـ 100% في جميع المحلات المتخصصة في بيعها وتسويقها، ومن المتوقع أن تصل علبة السجائر لـ 40 ريالا سعوديا.

وعبر عدد ممن استخدموا الهاشتاغ عن استيائهم، بينما تمنى عدد آخرون أن يكون رفع أسعار السجائر بمثابة حافز للإقلاع عن التدخين.
غرد أحدهم: ” سجائر للبيع بداعي السفر”.

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التصنيف: الديجتال

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