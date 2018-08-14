“متحدث التحالف” يزور مركز تأهيل الأطفال بمأرب

زار المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم مركز مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمحافظة مأرب .

وكان في استقباله مدير مشروع تأهيل الأطفال بمأرب عبدالرحمن القباطي.

واطلع مدير المشروع العقيد الركن تركي المالكي على قسم التدريب والتأهيل الذي يتم من خلاله تأهيل الأطفال المجندين من قبل الحوثيين والمتأثرين بالحرب ,

كما اطلعه على معرض الصور وقسم الرياضة والترفية وقسم صالة الطعام وغرفة المبيت الخاصة بالمركز .

من جانبه, نوه العقيد المالكي بما يقوم به المركز من أعمال تعيد الأمل للأطفال بعد عملية تجنيدهم وتأثرهم بالحرب من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران

مثنياً على جهود القائمين بالمركز.

وأشاد بجهود وأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمه المتواصل لمراكز تأهيل الأطفال باليمن .