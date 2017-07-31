متحدث جامعة طيبة : قبول دفعتين بزيادة 20% عن العام الماضي

المدينة المنورة – جازي الشريف

قال المتحدث الرسمي لجامعة طيبة حسن النجراني إن الجامعة عملت على قدم وساق لاستيعاب الأعداد المتقدمة للقبول هذا العام وأنه تم رفع المقاعد 20% عن العام الماضي كما تم تشكيل 24 لجنة لاستقبال المتقدمين ويعمل فيها أكثر من 70 أكاديمي وموظف وفني،

كما تم قبول دفعتين هذا العام، وأن هذه الجهود تتم بناء على توجيهات من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني.وأشار النجراني إلى أن الجامعة رفعت مقاعد القبول هذا العام لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين وفق الطاقة التشغيلية حيث قبلت حوالى 12.751 طالبا وطالبة بزيادة 20% عن العام الماضي في التخصصات المختلفة، كما قامت الجامعة هذا العام بافتتاح المجمع الأكاديمي للطالبات بمحافظة ينبع ومحافظة العلا وأن هذه المجمعات أسهمت في زيادة المقاعد للطالبات في الفروع التابعة للجامعة في المحافظات.وأكد النجراني أن هناك تخصصات علمية ونوعية اهتمت الجامعة بزيادة المقاعد فيها ومن ذلك كلية الطب والتي وجه مدير الجامعة د.السراني بزيادة مقاعد القبول فيها بنسبة 10% ،

موضحاً أن الجامعة تعرض آخر النسب المقبولة والتخصصات العلمية على موقع الجامعة الإلكتروني (www.taibahu.edu.sa) وأنها ملتزمة بالشفافية في إيضاح الأرقام والنسب أمام المتقدمين والراغبين في الإطلاع على سير عمليات القبول والتسجيل.وأبان النجراني أن الجامعة طورت من منهجية عمليات القبول والتسجيل لمزيد من الشفافية حيث تم إتاحة يومي الأحد والثلاثاء للمراجعين لمقابلة مدير جامعة طيبة،

كما تم إتاحة المعلومات المتعلقة بالقبول والتسجيل عبر المنصات الإعلامية المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم خلال الأسبوع المنصرم لوحده فقط نشر حوالي 100 تغريدة عبر حساب جامعة طيبة على تويتر (TaibahU) تتعلق بالقبول والنسب والأرقام والإحصائيات وكذلك بث معلومات وإرشادات توعوية وتثقيفية متنوعة،

كما تم استقبال حوالي 600 استفسار عبر سناب شات الجامعة (TaibahU) حيث تم فرز الأجوبة ونشرها على السناب وأيضا على اليوتيوب، كما تمت الإجابة على حوالي 850 استفسارا عبر حساب خدمة المستفيدين الذي هيأته الجامعة لاستقبال الاستفسارات (TaibahUCare) كما تم نشر أخبار صحفية ومقابلات تلفزيونية وإذاعية.

وأضاف النجراني أن الجامعة لم تكتفي بالتواجد الإلكتروني بل أقامت معرضا للقبول والذي أقامته لأول مرة في أحد أسواق المدينة المنورة لاستقبال استفسارات الجمهور وأتاحته بين 5.00 – 10.00 م، وأن المجموع التقريبي للاستفسارات التي تم استقبالها والتعامل معها سواء عبر منصات الجامعة المختلفة منذ شهر شعبان وحتى اليوم تقارب الـ 60 ألف استفسار.وأكد النجراني أن إدارة الجامعة تستقبل المعاملات الواردة من المتقدمين من خلال رابط للتقديم على المعاملات الإلكترونية (https://eas.taibahu.edu.sa/AdmTreatment/) ، كما تستقبل الشكاوى المتعلقة بالقبول بشكل عام عبر ([email protected] )، وأن هناك لجنة مشكلة في عمادة القبول والتسجيل تقوم بمراجعة الطلبات والبت فيها.

وحول هاشتاق (ظلم جامعة طيبة) ، قال النجراني إن المركز الإعلامي يتابع على مدار الساعة وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المركز يتعامل مع هذه الهاشتاقات بجدية ويرفعها لإدارة الجامعة أولا بأول، مشيراً إلى أن هذا الهاشتاق تم تدشينه في العام 2016م أي قبل عام، وأنه جرى أخذ عينات من المشاركين فيه وتم التواصل معهم وتبين أن تلك العينات العشوائية لم تحقق أحد شروط القبول من الأساس، موضحاً أن النسب هذا العام كانت معقولة حيث وقفت عند 70% للطلاب و 71% للطالبات بالجامعة والفروع، وأن أي متقدم نسبته فوق هذه النسبة فيمكنه التقدم عبر نظام المعاملات الإلكترونية للحصول على مقعده.

وأهاب النجراني بالزملاء الصحفيين والإعلاميين بضرورة التواصل مع المركز الإعلامي بالجامعة من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة لضمان وصول البيانات الصحيحة للجمهور، كما شكر الوسائل الإعلامية المختلفة على جهودها في تغطية عمليات القبول والتسجيل بجامعة طيبة.