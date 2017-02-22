متحف العامرية.. صرح ثقافي يضم آلاف التحف

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الخبر ـــ البلاد

يمثل متحف العامرية للحضارات في مدينة الخبر صرحا ثقافيا وتاريخيا فريدا بكافة المقاييس حيث يحتضن بين جدرانه أكثر من عشرة آلاف تحفة تختزل عقودا وأحقابا من الحضارة والتراث العربي والإسلامي على حد سواء.

ويحمل المتحف زائره في رحلة تاريخية مثيرة عبر دروب الزمان ويقدم رؤية بانورامية لكافة المراحل التاريخية، ويعطي فكرة عن مكانة الفنون والاثار الإسلامية بين باقي الحضارات الأخرى.

ولعل اهم ما يقوم به متحف العامرية -نسبة لمؤسسه الراحل محمد العامر- هو تقديم رسالة ثقافية وتنويرية للأجيال الحاضرة والقادمة، ليعرفهم بها على جوانب مضيئة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية.

يقول عبد الله العامر (ابن مؤسس المتحف) إن الفكرة تعود إلى نحو ثلاثين عاما وترتبط بهواية المؤسس باقتناء النوادر من التحف والقطع الأثرية، وأوضح أن محتويات المتحف تتجاوز العشرة آلاف قطعة فريدة جاءت من جميع أرجاء العالم الإسلامي.

ويضم المتحف العديد من الأدوات العلمية المعدة بدقة عالية لتجمع بين النماذج العاملة والتفاعلية بما يسمح للزائر بتجربتها ودراستها والاطلاع عليها بشكل دقيق، بالإضافة لمعروضات بارزة كالمصحف والمخطوطات الإسلامية والنماذج المعمارية والأحجار الكريمة، والعملات والطوابع وعدد من الصور التاريخية النادرة

ويضم المتحف في جنباته قطعا فنية من الحضارة الإسلامية، والمشغولات الحرفية وعرض الأسلحة التي استخدمت قديما.