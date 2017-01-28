متحف المصمك يستقبل آلاف الزائرين العام الماضي

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الرياض- البلاد

استقبل متحف المصمك التاريخي في مدينة الرياض خلال عام 2016 ما يقارب 122 ألف زائر من ضيوف الدولة وعلى رأسهم ملوك ورؤساء ووزراء لعدد من دول العالم.

كما استقبل أيضاً أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعددا من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص وضيوفهم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية والمواطنين والمقيمين من أفراد وعائلات من مختلف شرائح المجتمع.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المدارس الحكومية والأهلية التي زارت المتحف العام الماضي بلغت (229) مدرسة وعدد الطلاب من بنين وبنات (7900) طالب وطالبة ، فيما وصل عدد الزوار الرسميين إلى (1341) زائرا ، وعدد الزوار المقيمين والمواطنين (112527) زائرا .وقدم المصمك خلال عام 2016 العديد من البرامج والفعاليات ومنها برنامج المرسم الحر (رحلة قلم) بجانب المشاركة في اليوم الوطني 86 واليوم العالمي للمتاحف والاحتفالات بعيدي الفطر المبارك والأضحى المبارك إضافة إلى تدريب طلاب كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود على الإرشاد السياحي لمدة أسبوعين.ويحظى متحف المصمك التاريخي بمكانة بارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة ومدينة الرياض بصفة خاصة كونه يعد الانطلاقة الأولى للملك عبد العزيز،رحمه الله، لتوحيد المملكة كما يعتبر مقصداً سياحياً لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها إضافة إلى زيارات طلبة المدارس ، حيث يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية طوال العام بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع وإجازات الأعياد والإجازات الرسمية.

ويضم المتحف عدداً من القاعات ، الأولى تتحدث عن الرياض زمن استردادها ، والثانية حول اقتحام المصمك وخصصت القاعة الثالثة للرواد الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في عملية استرداد الرياض ثم قاعة الرياض التاريخية وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبدالعزيز ثم قاعة تحوي صوراً للملك عبدالعزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصاً من أقواله المأثورة.