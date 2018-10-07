متسابق يمني: المليشيات الحوثية أغلقت دور تعلم القرآن

الرياض- واس

أكد المتسابق مروان ناجي محمد من مدينة تعز بجمهورية اليمن أن الانقلابات الحوثية دمّرت المساجد والجوامع في اليمن مما أدت إلى إغلاق دور تحفيظ القران الكريم, مشيراً إلى أنهم كانوا يقطعون آلاف الأمتار لأجل الالتحاق بحلقات تحفيظ القران.

وأوضح في تصريح له خلال مشاركته في المسابقة أنه تم ترشيحه من بين أكثر من 150 متسابقًا بعد اجتيازي عددا من الاختبارات التي أقيمت من أجل ترشيح من يشارك في هذا المحفل القرآني العظيم, مفيدًا أنه حفظ القران الكريم وكان عمره 14 عاما, واستغرقت مدة الحفظ 3 سنوات, منوهًا بجهود المملكة في نصرة الإسلام والمسلمين .

وقدم في ختام تصريحه, الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على رعايتهم لمثل هذه المسابقات الإيمانية التي تقوي أواصر الأخوة الإسلامية وتربطهم على الكتاب والسنة, كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تقديمه كل أنواع الراحة منذ وصولهم إلى المملكة.