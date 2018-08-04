متظاهرون يهاجمون إحدى الحوزات الدينية قرب طهران

هاجم متظاهرون إيرانيون اليوم حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من طهران.

وقال حجة الإسلام هيندياني مدير الحوزة الواقعة في مدينة اجتهاد إن “حوالى 500 متظاهر هاجموا المدرسة حوالى الساعة 21,00 (الجمعة) محاولين كسر أبوابها.

وأوضح أن الشرطة الإيرانية قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال بعضهم.

ويتظاهر الإيرانيون لـ3 أيام متصلة ضد نظام الملالي الذي يلقون عليه باللوم في انهيار الاقتصاد، وتدهور عملة البلاد، في ظل عزلة دولية نتيجة سياساته المتدهورة.

ويشكو المحتجون من فساد النظام الإيراني، وسوء الإدارة الذي أدى إلى نقص حاد في المياه وزيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن الشكوى من إنفاق أموال البلاد على المغامرات الخارجية في دول مثل سوريا واليمن، وتجاهل مشاكل البلاد، وهو ما يبدو أنه دفع المواطنين إلى الحافة، بدرجة تجعلهم يخاطرون بالزج إلى السجون أو أسوأ.