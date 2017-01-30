(مثبت السرعة) يقلل من استهلاك الوقود
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وقالوا: إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.
الرياض- البلاد
أوصى مختصو المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام “مثبت السرعة”، عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.
وقالوا: إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.
وأوضحوا، أن استخدام ” مثبت السرعة ” يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.
الوسوم:استهلاك الوقود
التصنيف: محليات
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