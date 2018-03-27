مجد القنفذة ونمور السامر لربع نهائي دورة المفاجآت

جدة – سليمان الزبيدي

عدسة – معتز باوزير

تأهل فريقا نمور السامر، ومجد القنفدة إلي الدور لربع النهائي من بطولة المفاجآت التاسعة المقامة حاليا علي ملعب الامبراطور بجدة ؛ حيث جاء تأهل نمور السامر على حساب فريق العربي أحد أقوى المرشحين لإحراز اللقب، بعد تغلبه عليه بركلات الترجيح 5/4 ، فيما تأهل فريق مجد القنفذة عبر شباك الشارقة بعد فوزه بهدفين نظيفين.

بغزي فرحان

وضح على معلق مباراتي أمس إبراهيم بعزي الفرح أنه كان منتعشا ومتفاعلا أثناء تعليقه علي المباريات، بعد أن رزقة الله بمولود، وقد بارك الجميع له بالمولود.