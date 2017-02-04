مجلة(الحج والعمرة) تستعيد ذكرى البيعة وترصد منجزاتها في عامين

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جدة- البلاد

صدر العدد (863) من مجلة (الحج والعمرة) الشهرية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة لشهر جمادى الأولى 1438هـ، والذي جاء احتفاء بمرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، مقاليد الحكم في المملكة، وما شهدته من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتصدر العدد كعادته مقتطفات من كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،يحفظه الله، عند افتتاحه مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، فيما خصص معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن كلمته الافتتاحية للحديث عن ذكرى البيعة التي استحضر فيها الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستراتيجية الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد وإعادة بناء الدولة الحديثة،

على أسس عصرية لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة التنموية، لمواكبة التقلبات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية المملكة 2030 والعبور نحو المستقبل المشرق إن شاء الله.

وما أنجزه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، في عامين، يتطلب بمقاييس الزمن أعواماً عديدة، وهو ما تناولته المجلة بشيء من التفصيل في (موضوع الغلاف)،

حيث حفل العامان بكل صور التجديد والتميز على الصعيدين الداخلي والخارجي، وشكلا ملامح مرحلة مختلفة من تاريخ بلاد الحرمين الشريفين، كانت سماتهما البارزة الحزم والأمل ورؤية تستشرف المستقبل، مع اتجاه واضح نحو العمق العربي والإسلامي، من خلال منظومة الحج والعمرة التي أخذت أولوية استراتيجية لدى القيادة الرشيدة.

واستطلعت المجلة عدداً من أهل الفكر والثقافة والأدب حول رؤية المملكة 2030، والتي قالوا إنها تنطلق من دور المملكة الرائد على المستويين الإسلامي والعربي، فأجمعوا على أنها تعلي سماحة الإسلام وتوجه نحو العمل والبناء، فيما نقرأ تقريراً مفصلاً عن قرار خادم الحرمين الشريفين برفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءاً من موسم حج هذا العام، بعد اكتمال أعمال التوسعة في الحرمين الشريفين.

وتحت باب (بعثات الحج) تتابع المجلة لقاءات معالي وزير الحج والعمرة بوفود مكاتب شؤون الحج من الدول الإسلامية ودول الأقليات المسلمة، في إطار خطة الوزارة للتنسيق معها في ترتيبات ومتطلبات حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ، فيما سلطت المجلة الضوء على مشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، التي تضم (100) برج إداري وسكني وفنادق توفر أكثر من (40) ألف غرفة لضيوف الرحمن، تتوسط المشروع محطة للمترو لنقل الزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف.

أما (حوار العدد) فكان مع الأستاذ محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، والذي أوضح خلاله أن وكالة الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة وبدعم من معالي وزير الحج والعمرة، تنتهج سياسة التحسين المستمر، فانعكس ذلك بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن،

مؤكداً أن تحويل فرع وزارة الحج بالمدينة إلى وكالة لشؤون الزيارة يعد استشرافاً للمستقبل وتناغماً مع رؤية المملكة 2030.كما يحتوي العدد الجديد من مجلة (الحج والعمرة) على عدد من الموضوعات المتنوعة، منها: (الحسن البصري.. الفقيه العالم)، (كيف نكون قدوة.. شعار العام لملتقى مكة الثقافي)،

(الشيخ عبدالله عبدالغني خياط.. إمام وخطيب المسجد الحرام)، (لغتنا الجميلة)، (أيام في المغرب الأقصى)، (المركز الإسلامي في رييكا.. منارة إشعاع في قلب أوروبا)، (المعدن وبصماته التاريخية.. مهد الذهب وملتقى طرق الحج)، (سنار.. قصة حضارة دامت ثلاثة قرون)، (الوجه الحضاري في ثقافة الحج)، (الأدلاء.. شرف المهنة وعراقة الخدمة)، و(المسلمون في سنغافورة.. نموذج يحتذى في التعايش السلمي).

جدير بالذكر أن المجلة صدرت في شهر رجب من العام 1366هـ في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وتصدر في الوقت الحالي باللغتين العربية والإنجليزية، وتوزع داخل المملكة وخارجها، ويشرف عليها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ويرأس تحريرها الأستاذ طلال قستي.