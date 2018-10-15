مجلة الحج والعمرة تبرز أهمية قطار الحرمين

جدة- البلاد

امتداداً للمسيرة التي انطلقت قبل أكثر من أربعة وسبعين عاماً (رجب 1366هـ)، في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – صدر العدد (884) لشهر صفر 1440هـ، من مجلة الحج والعمرة الصادرة من وزارة الحج والعمرة، والذي جاء متنوعاً في موضوعاته، تتصدره كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، تحت باب (كلمات مضيئة) يؤكد خلالها تشرفه بخدمة المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

وخصص (موضوع الغلاف) لقطار الحرمين السريع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، في الخامس عشر من شهر محرم 1440هـ، مستقلاً بحفظ الله ورعايته أول رحلة من جدة صوب المدينة المنورة، ليدخل النقل بين المدينتين المقدستين مرحلة عصرية جديدة، عبر وسيلة سريعة وآمنة، تهديها المملكة لضيوف الرحمن من كل أنحاء العالم.

وتناول معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في كلمته الافتتاحية منظومة شؤون الحج التي تقف وراء نجاح مواسم الحج والعمرة.