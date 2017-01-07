مجلة الحج والعمرة: سقيفة بني ساعدة.. ترسيخ لمبدأ الشورى

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جدة- البلاد

صدر عدد ربيع الآخر 1438ه، رقم (862)، من مجلة الحج والعمرة الشهرية، وقد تصدرته كلمات مضيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في مجلس الشورى، وتلتها افتتاحية بعنوان “وتتواصل منظومة المنجزات” لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إضافة إلى العديد من التقارير والمقالات والدراسات والحوارات وموضوعات ثقافية وتاريخية وإخبارية ذات صلة بشؤون الحج والعمرة.

وكان من بين أبواب العدد، ورشة عمل الحج التي أوصت بإنشاء طرق مساندة للمشاة بين منى والحرم وخيام مطورة في عرفات).. وكذلك دراسة حول البناء على سفوح جبال مشعر منى لزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج. أما موضوع الغلاف فكان بعنوان (المناخة.. السوق الإسلامي الأول بالمدينة المنورة).

كما تضمن العدد تقريراً بعنوان (سقيفة بني ساعدة.. ترسيخ لمبدأ الشورى)، وتحدث ضمن باب (شخصية من الحرمين) عن الشيخ عبدالعزيز بن صالح، رحمه الله. أما باب (أمكنة) فقد كان حول (عمّان.. عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2017م)، تم أيضاً إلقاء الضوء على كتاب (الإسلام في أمريكا الشمالية) في باب (أقليات مسلمة)، وكذلك (رحلة محمد لطفي جمعة) للباحث أحمد محمد محمود. كما التقت المجلة باحثاً في جامعة أوترخت الهولندية وحاورته حول كتابه الذي شكّل خلاصة أعمال باحثين من مختلف أنحاء العالم جمعهم مؤتمر علمي تم تنظيمه بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، مستعرضاً كيفية توحيد الحج للمسلمين في عهد الاستعمار، وغير ذلك من الموضوعات الشيّقة.

أما المقالات في هذا العدد فقد أثرتها أقلام كل من الدكتور بكري شيخ أمين الذي كتب عن (الأندلس.. أريج الماضي وعبق الذكريات).. والدكتور يوسف حوالة (وقائع إيمانية خالدة)، فيما حمل مقال بخيت الزهراني تساؤل (لماذا نجحت وزارة الحج والعمرة). كما كتبت منى أبو الليل عن (نساء في قلب الزمن)، وفي الأخيرة كلمة رئيس التحرير طلال قستي التي عنونها متسائلاً (ماذا تفضل أن تقرأ؟).