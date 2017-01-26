مجلة كلية الملك خالد العسكرية تحتفي بالذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين
صدرت كلية الملك خالد العسكرية عددها السابع والعشرين بعد المائة من مجلتها الفصلية.
متضمناً تغطية شاملة لما تم إنجازه ، في الداخل والخارج ، على مدى العامين الماضيين من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ( حفظه لله ) .
جاء ذلك عبر رسالة القارئ ( ذكرى البيعة وتجديد العهد والولاء ) …
بقلم قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف المشرف العام على المجلة اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان .
التي أشار فيها إلى اعتزاز الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية ” لما تعكسه من روابط المحبة ، وتجسده من معاني التلاحم بين القيادة والشعب ” .
وأوضح أن المملكة تنعم بالمزيد من الإنجازات التنموية الحضاريةعلى الرغم من تسلم خادم الحرمين الشريفين ( أيده لله ).
مقاليد الحكم في ظروف أمنية ودولية شديدة التعقيد.
” الأمر الذي جعل قيادته الواعية ورؤيته الثاقبة ونهجه السليم وسياسته المتزنة تنتزع إعجاب المراقبين ، نظراً لما حققته المملكة من نجاحات وتقدم “.
وأكد اللواء المرشان أن قدرة قيادتنا الرشيدة على مواجهة التحديات والمخاطر باقتدار.
وحكمه هو أحد عوامل ثقة ومحبة الشعب السعودي الوفي لها .
” وهذا هو ما يجعلنا نتخذ من يوم البيعة مناسبة وطنية غالية لنجدد العهد والولاء والسمع والطاعة بقيادتنا الرشيدة ، وأن ندعو الله بأن يحفظها ذخراً لوطنها وشعبها “.
فيما أشار رئيس التحرير العقيد الركن فؤاد بن صالح الصانع إلى المناسبة (ذكرى البيعة ودقة المرحلة) .
موضحاً أنه رغم ما تواجهه المملكة من تحديات بأنها ” لم تتزحزح عن ثوابت أمنها الوطني .
فما زالت تقف في وجه الأطماع الخارجية بتنوع مصادرها وغاياتها ، وتقف بجانب الحق المشروع للشعبين اليمني والسوري ” .
وأشتمل العدد على دراسة بعنوان ( ذكرى البيعة بين المنطلقات والانجازات ) .
كما أشتمل العدد على دراسة عسكرية عن (حرب الهجين الحاضر والمستقبل ) .
وأخرى سياسية عن (فشل التسويات السلمية للأزمة السورية) .
أوضح كاتبها أسباب هذا الفشل ونتائجه الحاليه والمستقبلية .
وثالثه استراتيجيه عن ( العوده الروسية للسباق على الزعامة الدولية ) .
إضافة إلى العديد من الموضوعات والأبواب الثابتة في المجلة .
التصنيف: الأولى
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