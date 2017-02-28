مجلس إدارة المياه الوطنية يستعرض الأداء

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الرياض -واس

عقد مجلس إدارة شركة المياه الوطنية أمس اجتماعه الخامس والستين (65) والمعاد تشكيله مؤخراً من مقام مجلس الوزراء الموقر في يوم الاثنين 9 /5/ 1438هـ الموافق 6 /2 /2017م، وذلك برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ورحب المهندس الفضلي في بداية الاجتماع بالأعضاء المعينين وهنأهم بثقة مجلس الوزراء، ثم استعرض مجلس الإدارة جدول أعماله والتي شملت مناقشة مبادرات وأهداف ومؤشرات أداء الشركة لعام 2017م كما اطلع المجلس أيضاً على ما تحقق وأنجز من مشاريع لعام 2016م ومناقشة العديد من المواضيع لاستكمال تطوير وتنفيذ متطلبات خدمات العملاء وحفظ حقوقهم بما يحقق أهداف وتوجهات عام 2017م،

إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للشركة، كما شاهد المجلس عرضا عن إجراءات تنظيم الفوترة. وأختتم المجلس اجتماعه بعرض عن إدارة المراجعة الداخلية وتحديد مستوى المخاطر وأوصى بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحرص على تسريع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وتحقيق تنفيذ مؤشرات الأعمال.