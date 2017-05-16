مجلس الأمن يدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

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أدان مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا، متعهّدًا فرض عقوبات ضد سلوك بيونغ يانغ المزعزع للاستقرار بدرجة كبيرة.

وأصدر أعضاء المجلس بيانا مطالبين فيه كوريا الشمالية أن تُظهر بشكل فوري التزامًا حقيقيًا بنزع السلاح النووي، من خلال اتخاذها إجراءات واضحة، وذلك غداة إطلاق صاروخ بالستي وصفه النظام الكوري الشمالي بأنه قادر على حمل رأس نووي ثقيل.